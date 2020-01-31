طقس اليوم: ضباب في الصباح ثم طقس مغيم



تتواصل العناصر الجوية اليوم الجمعة 31 جانفي 2020، مستقرة وعلى الوتيرة نفسها،- مع ضباب محلي في الصباح بالسواحل الشرقية ثم طقس مغيم جزئيا فأحيانا كثيف السحب بالشمال.

تكون الريح من القطاع الجنوبي ثم تتجه إلى القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س، أما البحر متموج بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 18 و 23 درجة وتكون في حدود 16 درجة بالمرتفعات الغربية.

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