طقس اليوم: ضباب في الصباح والحرارة في ارتفاع طفيف

تتميز انطلاقة نهار اليوم الخميس 02 جانفي 2020، بظهور الضباب المحلي بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود والغابات والاودية وقرب السواحل مما يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

تكون الريح من القطاع الشمالي قوية فقوية نسبيا من 30 إلى 50 كلم/س قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات، أما البحر شديد الاضطراب فمضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال.

تكون الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 12 و 17 درجة و تكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات الغربية.

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