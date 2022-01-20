طقس اليوم: ضباب كثيف في الصباح

يتميز الوضع الجوي صباح اليوم الخميس 20 جانفي 2022، بظهور ضباب محلي بالشمال ويكون كثيفا خاصة بالمنخفضات والمناطق المحاذية للسدود والغابات والأودية مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون 300 مترا .

ومن المنتظر تقشع هذا الضباب تدريجيا بداية من الساعة التاسعة صباحا.

يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س، والبحر مضطرب.

الحرارة دون تغيير وتتراوح القصوى بين 12 و17 درجة وتكون في حدود 10 بالمرتفعات.

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