طقس اليوم: غيث نافع والحرارة في انخفاض

يتميز طقس اليوم السبت 6 نوفمبر 2021، بمؤشرات الغيث النافع من حين لآخر بداية من المنطقة الغربية ثم تشمل تدريجيا بقية الجهات وتكتسي مؤقتا صبغة رعدية.

تكون الرياح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية والبحر هناك شديد الاضطراب، وسرعتها تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

ستشهد درجات الحرارة انخفاضا نسبيا حيث تتراوح القصوى بين 15 و 21 درجة بالشمال والوسط وبين 18 و 23 درجة ببقية الجهات وتصل إلى حدود 27 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.

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