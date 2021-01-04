طقس بارد

يكون طقس اليوم الاثنين 4 جانفي 2021، باردا نسبيا مع انطلاقة هذا الأسبوع ومن المتوقع أن تتراوح الحرارة القصوى بين 11 و15 درجة وتكون في حدود 8 درجات بالمرتفعات.

أمطار رعدية تميز الساعات الأولى للنهار بأقصى الشمال ومن ثم فترات مشمسة تتخللها بعض السحب لا غير.

يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل الشمالية حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س، أما البحر شديد الاضطراب بالشمال و مضطرب ببقية السواحل.

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