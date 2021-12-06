طقس بارد مع أمطار رعدية بهذه المناطق

تتواصل اليوم الاثنين، الأجواء الشتوية مع طقس بارد حيث تتراوح الحرارة القصوى بين 6 و13 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 13 و17 ببقية الجهات.

تتواصل الأمطار الرعدية بالشمال والوسط مع تساقط البرد بأماكن محدودة ومن المنتظر ان تكون مؤقتا غزيرة بالسواحل الشمالية للبلاد على غرار بنزرت وطبرقة ونفزة مع تساقطات ثلجية متوقعة بالمناطق الجبلية الغربية.

تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل وأثناء ظهور السحب الرعدية حيث تتجاوز 90 كلم/س في شكل هبات، أما النشرات التحذيرية فسارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الهيجان بالشمال وشديد الاضطراب إلى هائج بالسواحل الشرقية.

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