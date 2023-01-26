طقس بارد مع أمطار رعدية ورياح تتطلّبُ اليقظة

اخر تحديث : 26/01/2023
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

طقس

تتواصل اليوم الخميس 26 جانفي 2023، الأجواء باردة لتتراوح الحرارة القصوى بين 8 و14 درجة وتكون في حدود 5 بالمرتفعات.
ظاهرة الجليدة تميز الساعات الأولى للنهار بالمرتفعات ومن ثم بعض التساقطات الثلجية.
أمطار متفرقة ورعدية متوقعة بالسواحل الشمالية وتكون احيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي، مع سحب عابرة ببقية الجهات .
يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل، بالمرتفعات وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب.


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