طقس بارد مع أمطار غزيرة وانخفاض في الحرارة

تتواصل اليوم الجمعة، الملامح الشتوية حيث يكون الطقس باردا مع أمطار مؤقتا رعدية بالشمال و محليا الوسط و الجنوب الشرقي و تكون أحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 03 و 08 درجات بالمرتفعات الغربية و بين 09 و 14 درجة ببقية الجهات.

النشرات التحذيرية بالنسبة للملاحة و الصيد البحري سارية المفعول باعتبار الرياح الغربية سرعتها اليوم قوية نسبيا فقوية قرب السواحل و المرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

يكون البحر مضطربا فمحليا شديد الاضطراب.

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