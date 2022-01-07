طقس بارد مع أمطار غزيرة وانخفاض في الحرارة

تتواصل اليوم الجمعة، الملامح الشتوية حيث يكون الطقس باردا مع أمطار مؤقتا رعدية بالشمال و محليا الوسط و الجنوب الشرقي و تكون أحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 03 و 08 درجات بالمرتفعات الغربية و بين 09 و 14 درجة ببقية الجهات.
النشرات التحذيرية بالنسبة للملاحة و الصيد البحري سارية المفعول باعتبار الرياح الغربية سرعتها اليوم قوية نسبيا فقوية قرب السواحل و المرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.
يكون البحر مضطربا فمحليا شديد الاضطراب.
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