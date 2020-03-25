طقس بارد مع أمطار غزيرة وثلوج بهذه الولايات

يكون طقس اليوم الأربعاء 25 مارس 2020، باردا مع أمطار مؤقتا رعدية بأغلب المناطق وتكون أحيانا غزيرة في الصباح بالمناطق الشرقية للبلاد مع تساقط البرد بأماكن محدودة وتساقط الثلوج بالمرتفعات الغربية.

ويهم نشاط الخلايا الرعدية وغزارة الأمطار بدرجة أولى ولايات نابل، سوسة، المنستير، المهدية وصفاقس أين، توقع معهد الرصد الجوي تسجيل كميات تتجاوز 50 وقد تصل إلى 80 مم محليا، محذرا من تشكل السيول بالمناطق المنخفضة.

كما ستتساقط الثلوج أيضا بمرتفعات القصرين ، الكاف، سليانة ، جندوبة وباجة.

تكون الريح من القطاع الشمالي قوية فقوية جدا من 60 إلى 80 كلم/س قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات وقوية من 40 إلى 60 كلم/س ببقية الجهات مع دواوير رملية محلية بالجنوب كما تصل مؤقتا إلى 100 كلم/س في شكل هبات، أما البحر هائج فشديد الهيجان بالسواحل الشرقية وهائج فشديد الاضطراب بالشمال.

الحرارة منخفضة وتتراوح القصوى بين 08 و 12 درجة بالشمال والوسط ولا تتجاوز 06 درجات بالمرتفعات الغربية وبين 12 و 17 درجة بالجنوب وتصل إلى 22 درجة بأقصى الجنوب.

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