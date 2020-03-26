طقس بارد مع أمطار متفرقة

يتواصل طقس اليوم الخميس 26 مارس 2020، باردا وأحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة بالشمال ومحليا الوسط وسحب عابرة بالجنوب.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س داخل البلاد، أما البحر شديد الاضطراب فمضطرب.

الحرارة في ارتفاع نسبي وتتراوح القصوى بين 11 و 16 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 9 بالمرتفعات الغربية وبين 14 و 19 درجة بالجنوب.

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