طقس بارد مع أمطار وثلوج ورياح قوية

يكون طقس اليوم الخميس، شتويا بامتياز حيث يكون باردا مع أمطار مؤقتا رعدية بالشمال و محليا الوسط و الجنوب و تكون أكثر غزارة بالمناطق الشرقية للبلاد يرافقها تساقط البرد بأماكن محدودة و تساقط الثلوج بالمرتفعات التي تفوق 700 متر.

تكون الريح شمالية شرقية قوية نسبيا قرب السواحل و بالمرتفعات و ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق و البحر مضطرب فشديد الاضطراب، أما الحرارة فإنها منخفضة و تتراوح القصوى بين 03 و 07 درجات بالمرتفعات الغربية و بين 08 و 14 درجة ببقية الجهات وتصل الى 16 درجة بالجنوب الغربي.

كلمات البحث :أمطار;ثلوج;رياح;طقس