طقس بارد مع أمطار وثلوج ورياح قوية وحرارة منخفضة

يتميز طقس اليوم السبت 8 جانفي 2022، بمواصفات شتوية حيث يكون باردا مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية بالشمال و الوسط و الجنوب الشرقي و تكون أحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي مع تساقط البرد بأماكن محدودة و تساقط الثلوج بالمرتفعات الغربية التى يتجاوز ارتفاعها 800 متر.

ستكون درجات الحرارة القصوى بين 02 و 07 درجات بالمرتفعات الغربية و بين 10 و 17 درجة ببقية الجهات .

سيُسجل هبوب رياح من القطاع الشمالي بالشمال و الوسط و من القطاع الغربي بالجنوب قوية قرب السواحل والمرتفعات و ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية والبحر شديد الاضطراب.

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