طقس بارد مع ثلوج وأمطار ورياح قوية

يكون طقس اليوم السبت، باردا مع ثلوج متوقعة بالمرتفعات والمناطق الجبلية التي يتجاوز ارتفاعها 700 متر من ولايات جندوبة، الكاف، سليانة والقصرين.

أمطار رعدية منتظرة بالشمال ومحليا الوسط وتكون احيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي ومن المتوقع ان تتراوح الحرارة القصوى بين 6 و11 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين بين 11 و16 ببقية المناطق البلاد.

يتطلب نشاط الرياح اليقظة قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س، أما البحر شديد الهيجان إلى هائج بالشمال وشديد الاضطراب إلى مضطرب شرق البلاد.

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