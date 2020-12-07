طقس بارد مع رياح قوية

يتميز طقس اليوم الاثنين 7 ديسمبر 2020، بتواصل هبوب الرياح القوية بالمناطق الساحلية، والنشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج.

أمطار محليا رعدية تبقى ممكنة في الساعات الأولى للنهار بأقصى الشمال، في ما عدا ذلك فترات مشمسة تتخللها بعض السحب .

أجواء باردة نسبيا وتتراوح الحرارة القصوى بين 08 و 12 درجة بالمرتفعات وتكون بين 13 و 17 ببقية الجهات.

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