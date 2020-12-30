طقس بارد مع رياح قوية وأمطار متفرقة

يتواصل طقس اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2019، باردا وملائما لنزول أمطار متفرقة بالشمال و محليا الوسط و الجنوب الشرقي و تكون مؤقتا رعدية آخر النهار و أثناء الليل بالمناطق الشرقية، مع إمكانية تساقط بعض الثلوج أثناء الليل بالمرتفعات الغربية.

تتراوح الحرارة القصوى بين 10 و 15 درجة ولا تتجاوز 07 بالمرتفعات أما الصغرى فتكون بين صفر و 04 درجات بالمناطق الغربية وبين 04 و 08 درجات ببقية الجهات .

تكون الريح من القطاع الشمالي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل و معتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س داخل البلاد، أما البحر شديد الاضطراب.

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