طقس بملامح خريفية: أمطار رعدية والحرارة في انخفاض ملحوظ

يتميز طقس اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020، بملامح خريفية خالصة.

وستشهد درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا اليوم لتتراوح القصوى بين 16 و20 درجة وتكون في حدود 14 بالمرتفعات وتصل محليا إلى 24 بالجنوب الغربي واقصى الجنوب.

كما ستكون مؤشرات الأمطار المتفرقة و الرعدية أحيانا حاضرة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وتكون أكثر غزارة بالسواحل الشرقية مع إمكانية تساقط محلي للبرد..

تكون الرياح من القطاع الشمالي قوية قرب السواحل الشمالية، بخليج الحمامات و بالمرتفعات واثناء ظهور السحب الرعدية حيث تصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س، أما البحر شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات ، مضطرب بخليج قابس.

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