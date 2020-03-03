طقس بملامح شتوية: أمطار ورياح قوية مع انخفاض في الحرارة

تتواصل التقلبات الجوية اليوم الثلاثاء، وتكون مؤشرات الأمطار المتفرقة والرعدية حاضرة بالشمال ومحليا الوسط والجنوب الشرقي.

ومن أبرز العناصر الجوية لليوم هو شدة الرياح حيث تصل سرعتها إلى مستوى 70 كلم/س قرب السواحل كما تتجاوز مؤقتا 100 في شكل هبات بالمرتفعات.

وتكون النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج إلى شديد الهيجان بالشمال و شديد الاضطراب إلى هائج بالسواحل الشرقية كما يتجاوز ارتفاع الأمواج 5 أمتار عرض سواحلنا.

كما يتميز الطقس بانخفاض ملحوظ مرتقب في الحرارة حيث تتراجع القصوى إلى مستوى 16/10 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 17 و23 ببقية الجهات.

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