طقس بمواصفات ربيعية خالصة

يتميز طقس اليوم السبت، بمواصفات ربيعية خالصة عبر استقرار جل العناصر الجوية ومن المنتظر أن يمتاز بأجواء مغيمة جزئيا على كامل البلاد مع تنقل التيارات الهوائية إلى القطاع الجنوبي.
ومن المتوقع أن تشهد الحرارة ارتفاعا طفيفا حيث تتراوح القصوى بين 20 و 26 درجة وتكون في حدود 18 بالمرتفعات الغربية.
تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتصل سرعتها إلى 40 كلم/س بالسواحل الشرقية، أما الأنشطة البحرية ممكنة والبحر متموج فمضطرب بالسواحل الشرقية.
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