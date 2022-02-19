طقس بمواصفات ربيعية خالصة

اخر تحديث : 19/02/2022

طقس

يتميز طقس اليوم السبت، بمواصفات ربيعية خالصة عبر استقرار جل العناصر الجوية ومن المنتظر أن يمتاز بأجواء مغيمة جزئيا على كامل البلاد مع تنقل التيارات الهوائية إلى القطاع الجنوبي.
ومن المتوقع أن تشهد الحرارة ارتفاعا طفيفا حيث تتراوح القصوى بين 20 و 26 درجة وتكون في حدود 18 بالمرتفعات الغربية.
تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتصل سرعتها إلى 40 كلم/س بالسواحل الشرقية، أما الأنشطة البحرية ممكنة والبحر متموج فمضطرب بالسواحل الشرقية.


Print This Post

كلمات البحث :;

اقرأ المزيد ...

  • يتميز طقس اليوم السبت 16 مارس 2019، بمواصفات ربيعية خالصة، حيث تشهد درجات الحرارة ارتفاعا ...

  • يمتاز الطقس بمواصفات ربيعية خلال نهاية الأسبوع ، حيث ستشهد درجات الحرارة ارتفاعا بنسق بطئ نس ...

  • يتميز طقس اليوم الثلاثاء 07 ماي 2019، بملامح ربيعية خالصة، حيث من المنتظر ان تتقلص سرعة الري ...

  • يتواصل استقرار أغلب العناصر الجوية خلال اليوم الاثنين 25 ماي 2020، ومازالت الأجواء ربيعية ...

  • يتميز طقس اليوم الأربعاء 17 فيفري 2021، بملامح ربيعية، حيث من المنتظر أن تصعد الحرارة القص ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق