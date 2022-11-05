طقس بمواصفات شتوية

يتميز طقس اليوم السبت 5 نوفمبر 2022، بأجواء بمواصفات شتوية مع انخفاض محسوس في الحرارة لتتراوح القصوى بين 16 و21 درجة بالشمال والوسط، في حدود 14 بالمرتفعات، وبين 21 و26 بالجنوب.

تكون الأمطار الرعدية متواصلة بالشمال ومحليا الوسط ومن المنتظر ان تكون احيانا غزيرة ببنزرت، نفزة وطبرقة مع تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة.

أبرز العناصر الجوية هو شدة الرياح بالمناطق الساحلية، أثناء ظهور السحب الرعدية، بالمرتفعات وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة.

ومن المنتظر أن تصل سرعتها إلى مستوى 80 كلم/س، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج إلى شديد الهيجان بالشمال.

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