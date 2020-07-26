طقس ثاني أيام أوسو: الحرارة تصل إلى 43 درجة مع ظهور الشهيلي

يكون طقس اليوم الأحد 26 جويلية 2020، بمواصفات صيفية خالصة خلال ثاني أيام اوسو وأبرز ملامحه الارتفاع النسبي المرتقب في درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 38 و43 درجة مع ظهور الشهيلي، بإستثناء المناطق الساحلية والمرتفعات حيث تكون بين 33 و38 درجة.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة عموما سرعتها لا تتجاوز 30 كلم/س، أما البحر قليل الاضطراب والسباحة ممكنة بمختلف الشواطئ.

أجواء صافية إلى قليلة السحب بأغلب الجهات.

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