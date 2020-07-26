طقس ثاني أيام أوسو: الحرارة تصل إلى 43 درجة مع ظهور الشهيلي

اخر تحديث : 26/07/2020

بحر

يكون طقس اليوم الأحد 26 جويلية 2020، بمواصفات صيفية خالصة خلال ثاني أيام اوسو وأبرز ملامحه الارتفاع النسبي المرتقب في درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 38 و43 درجة مع ظهور الشهيلي، بإستثناء المناطق الساحلية والمرتفعات حيث تكون بين 33 و38 درجة.
تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة عموما سرعتها لا تتجاوز 30 كلم/س، أما البحر قليل الاضطراب والسباحة ممكنة بمختلف الشواطئ.
أجواء صافية إلى قليلة السحب بأغلب الجهات.


Print This Post

كلمات البحث :;;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق