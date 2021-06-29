طقس حار مع ظهور الشهيلي

تتواصل الأجواء اليوم الثلاثاء، حارة بأغلب الجهات ومن المنتظر أن تتراوح الحرارة القصوى بين 36 و46 درجة مع ظهور الشهيلي وتصل الى 48 بالجنوب الغربي مع إمكانية تسجيا أرقام قياسية جديدة بتوزر وقبلي، كما تكون اقل نسبيا بالسواحل الشمالية وبجهة الساحل حيث تتراوح بين 30 و35 درجة.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم قرب السواحل الشرقية، أما البحر متموج إلى قليل الاضطراب بالشمال.

طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية ترافقها امطار متفرقة بالمرتفعات الغربية للبلاد.

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