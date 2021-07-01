طقس حار مع ظهور الشهيلي

يتميز طقس اليوم الخميس 1 جويلية 2021، بارتفاع درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 38 و45 درجة مع ظهور الشهيلي وتصل الى 49 بقبلي وتوزر، باستثناء المناطق الساحلية حيث تكون بين 30 و35 درجة.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم قرب السواحل، بالمرتفعات وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما البحر مضطرب إلى متموج.

طقس حار وقليل السحب باغلب الجهات.

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