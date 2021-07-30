طقس حار مع ظهور الشهيلي

تتواصل اليوم الجمعة 30 جويلية 2021، تأثيرات موجة الحر ومن المنتظر ان تتراوح الحرارة القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية وتكون بين 41 و46 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.

طاقة حرارية ستساهم في تكون خلايا رعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية ترافقها أمطار متفرقة مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل الشرقية، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بالسواحل الشرقية.

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