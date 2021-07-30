طقس حار مع ظهور الشهيلي

اخر تحديث : 30/07/2021

طقس حرارة

تتواصل اليوم الجمعة 30 جويلية 2021، تأثيرات موجة الحر ومن المنتظر ان تتراوح الحرارة القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية وتكون بين 41 و46 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.
طاقة حرارية ستساهم في تكون خلايا رعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية ترافقها أمطار متفرقة مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.
الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل الشرقية، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بالسواحل الشرقية.


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