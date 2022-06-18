طقس حار مع ظهور الشهيلي

يتميز طقس اليوم السبت، بملامح صيفية مستقرة مع نشاط نسبي للرياح الشمالية في فترة ما بعد الظهر قرب السواحل ثم لاحقا أثناء الليل مناطقنا بالجنوب حيث تكون مثيرة لدواوير رملية محلية.

درجات الحرارة دون تغيير والقصوى بين 29 و 35 بالمناطق الساحلية و المرتفعة وبين 36 و 41 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي، أما البحر متموج فمضطرب بمنطقة سرات وخليج الحمامات وقليل الاضطراب فمحليا متموج ببقية السواحل والسماء عامة قليلة السحب وأحيانا مغيّمة جزئيا.

كلمات البحث :الشهيلي;حرارة;طقس