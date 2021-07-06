طقس حار وأمطار متفرقة بعد الظهر

تتواصل اليوم الثلاثاء 6 جويلية 2021، الأجواء حارة بأغلب الجهات ومن المنتظر ان تتراوح الحرارة القصوى بين 38 و45 درجة مع ظهور الشهيلي باستثناء السواحل الشرقية حيث تكون بين 32 و37 درجة.

يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل الشمالية وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل.

سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية ترافقها أمطار متفرقة ومحليا رعدية.

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