طقس ربيعي

يتميز طقس اليوم الخميس 21 ماي 2020، بأجواء ربيعية خالصة مع وجود فترات مشمسة تتخللها سحب عابرة بأغلب الجهات واستمرار درجات الحرارة في مستوى المعدلات العادية لشهر ماي لتتراوح القصوى بين 22 و26 درجة بالشمال والمرتفعات وبجهة الساحل، وتكون بين 28 و33 ببقية المناطق كما تصل إلى 35 بالجنوب الغربي.

تتواصل شدة الرياح قرب السواحل والمرتفعات حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س، أما النشرات التحذيرية فسارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب بكافة المجالات البحرية بعد الظهر مع إمكانية ظهور دواوير رملية محلية بالجنوب واردة آخر النهار.

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