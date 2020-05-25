طقس ربيعي

اخر تحديث : 25/05/2020

طقس مشمس

يتواصل استقرار أغلب العناصر الجوية خلال اليوم الاثنين 25 ماي 2020، ومازالت الأجواء ربيعية خالصة.
تكون الحرارة في مستويات مقبولة قريبة من المعدلات العادية ومن المنتظر أن تتراوح القصوى بين 24 و28 درجة بالولايات الساحلية وتكون بين 30 و35 داخل البلاد.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة سرعتها لا تتجاوز 30 كلم/س، أما البحر ملائم لمختلف الأنشطة البحرية وقليل الاضطراب إلى متموج بخليج قابس، مع أجواء مغيمة جزئيا على كامل البلاد.


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