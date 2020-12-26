طقس شتوي: ثلوج مع أمطار رعدية ورياح قوية وانخفاض في الحرارة

يكون طقس اليوم السبت 26 ديسمبر 2020، شتويا بكل ما تحمل الكلمة من معاني، حيث من المتوقع تساقط ثلوج بالمناطق الجبلية الغربية للبلاد التي يتجاوز ارتفاعها 800 متر، مع أمطار رعدية بالشمال والوسط ومحليا الجنوب وتكون احيانا غزيرة بمعتمديات نفزة وطبرقة.

انخفاض ملحوظ في الحرارة، حيث تتراوح القصوى بين 02 و06 درجات بالمرتفعات، بين 08 و12 درجة ببقية ولايات الشمال والوسط، وتكون بين 12 و16 درجة بالجنوب.

تكون الرياح قوية قرب السواحل وبالمرتفعات تتجاوز سرعتها مؤقتا 80 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال.

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