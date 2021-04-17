طقس شتوي وأمطار رعدية بأغلب الجهات

يتميز طقس اليوم السبت 17 أفريل 2021، بملامح شتوية خالصة وغيث نافع متواصل بأغلب الجهات مع أمطار رعدية منتظرة بالشمال والوسط ومحليا الجنوب.

تواصل انخفاض في الحرارة وتراجعها الى مستويات اقل من المعدلات العادية بما يقارب 8 الى 10 درجات لتتراوح القصوى بين 10 و15 درجة بالشمال والوسط، في حدود 8 بالمرتفعات، بين 15 و20 درجة بالجنوب.

تقلص نسبي مرتقب في فاعلية الرياح لتتراجع سرعتها القصوى إلى مستوى 40 كلم/س، أما البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب.

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