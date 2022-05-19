طقس صافٍ مع رياح تتطلّب اليقظة

تتواصل الأجواء الصيفية اليوم الخميس، حيث يكون الطقس صاف الى قليل السحب على كامل البلاد مع استقرار في الحرارة لتتراوح القصوى بين 25 و30 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 31 و36 ببقية الجهات كما تصل محليا إلى 38 بالجنوب.

يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة وتصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س، أما البحر متموج إلى مضطرب بمنطقة سرات وخليج قابس.

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