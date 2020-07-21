طقس صافٍ مع رياح والسباحة غير ممكنة بهذه الشواطئ

يتميز طقس اليوم الثلاثاء 21 جويلية 2020، بنشاط متوقع للرياح بأقصى الشمال الغربي حيث تصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بمنطقة سرات والسباحة غير ممكنة بشواطئ طبرقة، الزوارع وغرب ولاية بنزرت.

تكون الرياح معتدلة عموما ببقية الجهات والبحر قليل الاضطراب إلى متموج بخليج قابس والسباحة ممكنة ببقية الشواطئ.

أجواء صافية إلى قليلة السحب والحرارة القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية وتكون بين 34 و38 داخل البلاد.

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