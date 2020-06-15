طقس صافٍ وتقلص تدريجي في فاعلية الرياح

يكون طقس اليوم الاثنين 15 جوان 2020، عموما صاف إلى قليل السحب بأغلب مناطق البلاد ويتميز بمؤشر تقلص تدريجي في فاعلية الرياح والتي مثلت أبرز العناصر الجوية خلال نهاية الأسبوع المنقضي لتتراجع سرعتها إلى ما دون 40 كلم/س بأغلب الجهات بإستثناء السواحل الشمالية حيث تتواصل في مستوى 60 كلم/س.

كما تبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري شمال البلاد حيث يكون البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب، مضطرب ببقية المجالات البحرية.

ارتفاع طفيف مرتقب في الحرارة لتتراوح القصوى بين 28 و32 درجة بالشمال والمرتفعات، وتكون بين 33 و37 ببقية الجهات.

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