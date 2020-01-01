طقس صاف إلى قليل السحب بأغلب الجهات

نستقبل السنة الإدارية الجديدة ببعض التغييرات الجوية مقارنة بما شهدناه يوم الأمس.

وتُعتبر شدة الرياح بالمناطق الساحلية والمرتفعات أبرز العناصر الجوية المميزة لطقس اليوم، حيث تصل سرعتها إلى 60 كلم/س، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب بالسواحل الشمالية وبخليج الحمامات، مضطرب بخليج قابس.

ارتفاع طفيف متوقع في الحرارة و تتراوح القصوى بين 13 و17 درجة وتكون في حدود 9 بالمرتفعات..

طقس صاف إلى قليل السحب بأغلب الجهات.

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