نستقبل السنة الإدارية الجديدة ببعض التغييرات الجوية مقارنة بما شهدناه يوم الأمس.
وتُعتبر شدة الرياح بالمناطق الساحلية والمرتفعات أبرز العناصر الجوية المميزة لطقس اليوم، حيث تصل سرعتها إلى 60 كلم/س، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب بالسواحل الشمالية وبخليج الحمامات، مضطرب بخليج قابس.
ارتفاع طفيف متوقع في الحرارة و تتراوح القصوى بين 13 و17 درجة وتكون في حدود 9 بالمرتفعات..
طقس صاف إلى قليل السحب بأغلب الجهات.
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