طقس صاف مع ارتفاع في الحرارة

يتواصل هبوب الرياح القوية اليوم الأربعاء 22 جويلية 2020، بأقصى الشمال الغربي للبلاد حيث تصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س، مع استمرار تحذير معهد الرصد الجوي بالنسبة للملاحة والصيد البحري بمنطقة سرات حيث يكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب والسباحة غير منصوح بها بشواطئ طبرقة، الزوارع وغرب ولاية بنزرت.

تكون الرياح ببقية الجهات ضعيفة إلى معتدلة والبحر عامة قليل الاضطراب والسباحة ممكنة بسواحل تونس الكبرى، نابل، سوسة، المنستير، المهدية، صفاقس، قابس ومدنين.

ارتفاع طفيف مرتقب في الحرارة لتتراوح القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وتكون بين 35 و39 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا.

طقس صاف الى قليل السحب على كامل البلاد.

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