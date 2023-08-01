طقس صاف والحرارة أقصاها 44 درجة

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، باستقرار نسبي مرتقب على مستوى درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 30 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و 44 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.

تكون الرياح قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالسواحل الشرقية والجنوب.

يكون الطقس عامة صاف الى قليل السحب بكافة المناطق تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغرببة للوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة وتساقط برد بأماكن محدودة.

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