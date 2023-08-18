طقس صاف والحرارة في ارتفاع

اخر تحديث : 18/08/2023
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

بحر

يكون طقس اليوم الجمعة، صاف إلى قليل السحب بأغلب المناطق ثم تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مرفوقة ببعض الامطار.
درجات الحرارة في ارتفاع نسبي وتتراوح القصوى بين 33 و 38 درجة بالمناطق الساحلية وبين 38 و 42 درجة ببقية الجهات.
تكون الرياح ضعيفة فمعتدلة تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل، أما البحر مضطرب بمنطقة سرات وخليج الحمامات وقليل الاضطراب ببقية السواحل.


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