طقس صاف وقليل السحب

يتميز طقس اليوم الاثنين 20 جويلية 2020، بأجواء صيفية معتدلة، حيث يكون صاف الى قليل السحب على كامل البلاد.

تكون الحرارة في مستويات مقبولة وتتراوح القصوى بين 27 و32 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وتكون بين 33 و38 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل الشمالية اخر النهار، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بالشمال وملائم لمختلف الأنشطة البحرية والسباحة ممكنة.

كلمات البحث :سحب;طقس