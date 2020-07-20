طقس صاف وقليل السحب

اخر تحديث : 20/07/2020

بحر

يتميز طقس اليوم الاثنين 20 جويلية 2020، بأجواء صيفية معتدلة، حيث يكون صاف الى قليل السحب على كامل البلاد.
تكون الحرارة في مستويات مقبولة وتتراوح القصوى بين 27 و32 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وتكون بين 33 و38 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل الشمالية اخر النهار، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بالشمال وملائم لمختلف الأنشطة البحرية والسباحة ممكنة.


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