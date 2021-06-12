طقس صيفي بامتياز

يكون طقس اليوم السبت 12 جوان 2021، صيفيا بامتياز مع استقرار أغلب العناصر الجوية وارتفاع طفيف في الحرارة لتتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية وتكون بين 35 و39 ببقية الجهات.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة سرعتها لا تتجاوز 30 كلم/س، أما البحر قليل الاضطراب والسباحة ممكنة.

سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالوسط مع إمكانية نزول أمطار ضعيفة ومحلية.

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