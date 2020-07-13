طقس صيفي معتدل

يتميز طقس اليوم الاثنين 13 جويلية 2020، بتواصل الاجواء الصيفية المعتدلة بالمناطق الساحلية حيث تتراوح الحرارة القصوى بين 32 و36 درجة.

لا تتجاوز سرعة الرياح القصوى 30 كلم/س والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب والسباحة ممكنة بكافة الشواطئ.

تكون الحرارة داخل البلاد في مستوى 41/37 درجة مع ظهور الشهيلي محليا بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب، مع نشاط متوقع للخلايا الرعدية بعد الظهر بولايات الكاف، سليانة، القصرين، سيدي بوزيد وقفصة وتكون مصحوبة بامطار متفرقة.

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