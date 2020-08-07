طقس صيفي معتدل

يكون طقس اليوم الجمعة 7 أوت 2020، صيفيا معتدلا مع أجواء صافية إلى قليلة السحب، حيث تكون الحرارة في مستويات مقبولة وتتراوح القصوى بين 28 و33 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 33 و38 ببقية الجهات.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 35 كلم/س بعد الظهر قرب السواحل وباقصى الجنوب مع إمكانية ظهور دواوير رملية محلية، أما البحر متموج إلى مضطرب محليا والسباحة ممكنة بمختلف الشواطئ.

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