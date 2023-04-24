طقس صيفي والحرارة تصل إلى 40 درجة نهاية الأسبوع

اخر تحديث : 24/04/2023
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

طقس حرارة

أكد المهندس بالمرصد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي في فيديو نشره على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن الطقس سيكون خلال الأيام القادمة بملامح صيفية خالصة وستتجاوز الحرارة المعدلات العادية بأكثر من 7 درجات نهاية الأسبوع الجاري ليتم تسجيل أرقام قياسية .

وأضاف في تدوينة أرفقها للفيديو: « للي في بالو طقس اليوم سخون.. راهو مازال ما شاف شيء…العرض الصحيح في الويكاند.. ايامات باش نتسلفوهم من أوسو.. على ما يبدو باش نمشيو نبحرو. »


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