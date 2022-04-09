طقس قليل السحب

يكون طقس اليوم السبت، قليل السحب فمغيّما جزئيا بالشمال والوسط ثم بالجنوب بعد الظهر مع عودة لنشاط الرياح التي تصبح من القطاع الغربي وتكون قوية نسبيا فقوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، بالتالي البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل .

تكون الحرارة القصوى بين 21 و 27 درجة بالشمال والوسط والمناطق الساحلية للجنوب وفي حدود 19 درجة بالمرتفعات وبين 26 و 31 درجة ببقية الجهات.

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