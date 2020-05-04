طقس قليل السحب ثم مغيم جزئيا بأغلب المناطق

يكون طقس اليوم الاثنين 04 ماي 2020، قليل السحب ثم مغيم جزئيا بأغلب المناطق.
تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال و الوسط و من القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات وتصل إلى 40 كلم/س قرب السواحل الشمالية، أما البحر متموج فقليل الاضطراب.
تتراوح الحرارة القصوى بين 25 و 30 درجة بالشمال والمناطق الساحلية و المرتفعات و بين 31 و 36 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا.
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