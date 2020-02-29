طقس قليل السحب فمغيم بأغلب المناطق



يتميز طقس اليوم السبت 29 فيفري 2020، بضباب محلي في الصباح بالشمال ثم طقس قليل السحب فمغيم جزئيا بأغلب مناطق البلاد.

تكون الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا من 30 إلى 45 كلم/س قرب السواحل ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 35 كلم/س داخل البلاد، أما البحر قليل الاضطراب فمضطرب بخليج قابس ومتموج فمضطرب ببقية السواحل.

الحرارة في ارتفاع وتتراوح القصوى عامة بين 20 و 24 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 25 و 30 درجة ببقية الجهات.

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