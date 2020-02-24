طقس قليل السحب والحرارة في ارتفاع

يتميز طقس اليوم الاثنين 24 فيفري 2020، بضباب محليا خفيف في الصباح ثم طقس عامة قليل السحب.
تكون الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات، أما البحر شديد الاضطراب بالشمال ومتموج بخليج قابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل.
الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 20 و 25 درجة و تكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية.
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