طقس قليل السحب والحرارة في ارتفاع

يتميز طقس اليوم الجمعة 01 ماي 2020، بسحب قليلة بأغلب المناطق تكون أكثر كثافة بالشمال ثم طقس مغيم جزئيا بعد الظهر بالجنوب .
تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا من 30 إلى 50 كلم/س قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات، أما البحر شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل.
الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 23 و 29 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية الشرقية وبين 29 و 35 درجة ببقية المناطق.
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