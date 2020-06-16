طقس قليل السحب والحرارة في ارتفاع

يتميز طقس اليوم الثلاثاء 16 جوان 2020، بارتفاع طفيف مرتقب في الحرارة لتتراوح القصوى بين 28 و33 بالمناطق الساحلية وتكون بين 33 و38 داخل البلاد.

ومن المتوقع تراجع فاعلية الرياح إلى ما دون 25 كلم/س بأغلب الجهات بإستثناء السواحل الشمالية حيث تصل سرعتها إلى مستوى 40، أما البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب بالشمال، مضطرب ببقية المجالات البحرية.

طقس عامة قليل السحب على كامل البلاد إلى مغيم جزئيا بعد الظهر بالوسط والجنوب.

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