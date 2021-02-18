طقس قليل السحب ومغيم جزئيا بأغلب المناطق

يتميز طقس اليوم الخميس 18 فيفري 2021، بضباب كثيف بالشمال وخصوصا بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود و الغابات والاودية مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية هو ما يميز الساعات الأولى للنهار، بعد تقشعه تكون الأجواء قليلة السحب الى مغيمة جزئيا بأغلب المناطق.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى 40 كلم/س قرب السواحل، أما البحر مضطرب بالشمال وبخليج قابس ومتموج ببقية السواحل.

الحرارة في استقرار عموما وتتراوح القصوى بين 18 و23 درجة.

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