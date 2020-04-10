طقس كثيف السحب بعد الظهر مع أمطار متفرقة

يكون طقس اليوم الجمعة 10 أفريل 2020، مغيما جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار متفرقة.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فقوية من 40 إلى 50 كلم/س قرب السواحل الشمالية وبخليج قابس وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق، أما البحر مضطرب فشديد الاضطراب بمنطقة سرات ومضطرب بخليج قابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 18 و 22 درجة بالشمال و الوسط وتكون في حدود 16 بالمرتفعات الغربية و بين 22 و 26 درجة بالجنوب.

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