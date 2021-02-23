طقس كثيف السحب مع أمطار ورياح قوية

يتميز طقس اليوم الثلاثاء 23 فيفري 2021، بهبوب الرياح القوية بالمناطق الساحلية وبالجنوب حيث ترافقها دواوير رملية محلية.

النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب بخليجي تونس والحمامات.

طقس مغيم جزئيا إلى كثيف السحب مع أمطار محلية بالشمال والوسط.

الحرارة في انخفاض نسبي وتكون القصوى في مستويات 20/16 درجة بالشمال والوسط، في حدود 14 بالمرتفعات، كما تتراوح بين 20 و24 درجة بالجنوب.

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